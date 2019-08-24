Лидер Приднестровья готов обсудить с Игорем Додоном вопросы экономики

За последние два с половиной года президент Молдовы Игорь Додон и глава приднестровского региона Вадим Красносельский встречались шесть раз.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил о намерении обсудить с президентом Молдрвы Игорем Додоном вопросы в экономической сфере.

Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik Додон отметил, что его встреча с Красносельским может состояться осенью.

"У нас есть вопросы переговорного процесса, которые обязательно войдут в повестку. Это вопросы базовые, это вопросы экономического характера, банковское взаимодействие в том числе, культурные и гуманитарные вопросы", - сказал лидер региона в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

За последние два с половиной года Додон и Красносельский встречались шесть раз.

Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.