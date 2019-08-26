За год Молдова экспортировала вина на сумму более двух миллиардов леев

В 2018-2019 годах экспорт вина из Молдовы сократился на 1,8 процента по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В этом году наша страна экспортировала 14,1 млн декалитров вина, стоимость которого превысила 2,3 миллиарда леев.

По данным Национального бюро винограда и вина, за последние семь лет Молдова произвела в четыре раза больше вина, чем могли потребить традиционные экспортные рынки, учитывая, что 85 процентов молдавского вина продается за рубежом.

Во всем мире 2018 год был отмечен рекордным урожаем. С другой стороны, за последние 10 лет мировое потребление вина, в том числе в Молдове, несколько снизилось, достигнув 244 миллионов гектолитров.

Из общего объема вина, отправленного на экспорт из Молдовы за год, 9,8 миллиона декалитров было доставлено наливом, а оставшиеся 4,24 миллиона — в бутылках, что составляет более 56 миллионов бутылок. Основными импортерами молдавского вина остаются Польша, Румыния, Чешская Республика, Китай и Россия. Беларусь, Грузия и Россия импортировали 77% от общего объема производимого вина в Молдове.

В этом году производители планируют собрать около 700 тысяч тонн винограда с 130 тысяч гектаров виноградников.

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