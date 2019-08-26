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Курс валют сразу на несколько дней: что готовят евро и доллар

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на последующие несколько дней: молдавский лей в замешательстве.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 28 августа. После продолжительных выходных основные игроки выйдут расслабленными. Доллар отыграет у молдавского "льва" еще пять банов и расположится на уровне в 17,9361 лея. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Евро также не уйдет далеко - в среду он укрепится на три бана и разместится на отметке в 19,8257 лея.

Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе после выходных окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2731 лея, а румынский лей – по 4,1992 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна несколько подешевеет - до 0,7124 лея.

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В выходные, которые продлятся до вторника 27 августа, включительно, евро продается по 19,7985 лея, доллар - по 17,8856 лея, российский рубль - по 0,2723 лея, украинская гривна - по 0,7156 лея, а румынский лей – по 4,1887 в пересчете на нацвалюту.

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