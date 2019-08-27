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Доллары и евро

Прогноз курса валют: евро и доллар готовят сюрпризы

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Эксперты объяснили, что происходит с обменным курсом, денежными переводами, экспортом и импортом страны.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Молдавский лей продолжит медленно обесцениваться по отношению к евро и доллару. На протяжении последних двух недель национальная валюта резко сдала позиции после продолжавшегося до этого укрепления на протяжении месяца.

Молдавские леи
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Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что таким образом происходит корректировка. "Это коррекция валютного рынка после летнего периода" и эта "тенденция медленного обесценивания национальной валюты способствует экспорту", - заявил Гырбу в комментарии Sputnik.

Сокращение денежных переводов, стагнация экспорта и рост дефицита торгового баланса Молдовы – основные факторы, которые влияют на обменный курс, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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По его словам, начиная с августа 2018 года молдавский лей переживал как взлеты, так и падения, но основная тенденция заключается в медленном обесценивании по отношению к паре евро и доллар.

"Прогноз на последующие месяцы остается неизменным – колебания молдавского лея по отношению к валютной паре евро и доллар с небольшой склонностью национальной валюты к обесцениванию", - подчеркнул Ионицэ.

Это, как полагает эксперт, объясняется низким предложением валюты и продолжающимся ростом спроса на нее.

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Люди в городе
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"То есть однажды предложение валюты со стороны физических лиц осталось неизменным и установилось на уровне 2,070 миллиона долларов ежегодно. В то же время спрос на валюту вырос на 445 миллионов. Если в июле 2018 спрос на валюту составлял 1,820 миллиона долларов в год, то сейчас – 2,270 миллиона", - отметил Ионицэ.

Как обратил внимание экономист, если летом прошлого года предложение превалировало над спросом, то сейчас наоборот. Это, по его словам, создает дефицит валюты на рынке.

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"Слабое предложение со стороны граждан вызвано сокращением объема денежных переводов. Начиная с июля 2018-го показатель трансфертов из-за рубежа продолжает падать и сократится в этом году до 1,2 миллиарда долларов", - отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что сокращение денежных переводов происходит в третий раз за историю Молдовы. Первые два спада зафиксированы в 2009 и 2015 годах, когда произошло существенное сокращение на фоне сильного кризиса. "Сейчас же эта тенденция сигнализирует об изменении поведения граждан Молдовы, уехавших за границу, что не радует тех, кто остался дома", - добавил Ионицэ.

Как отметил специалист, рост спроса на валюту объясняется ухудшением торгового баланса Молдовы. Пока в течение года продолжается стагнация экспорта (2,75 миллиарда в год), импорт продолжает расти (с 5,38 миллиарда летом прошлого года до 5,84 миллиарда на данный момент).

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