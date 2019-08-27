Прогноз курса валют: евро и доллар готовят сюрпризы

Эксперты объяснили, что происходит с обменным курсом, денежными переводами, экспортом и импортом страны.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Молдавский лей продолжит медленно обесцениваться по отношению к евро и доллару. На протяжении последних двух недель национальная валюта резко сдала позиции после продолжавшегося до этого укрепления на протяжении месяца.

Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что таким образом происходит корректировка. "Это коррекция валютного рынка после летнего периода" и эта "тенденция медленного обесценивания национальной валюты способствует экспорту", - заявил Гырбу в комментарии Sputnik.

Сокращение денежных переводов, стагнация экспорта и рост дефицита торгового баланса Молдовы – основные факторы, которые влияют на обменный курс, считает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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По его словам, начиная с августа 2018 года молдавский лей переживал как взлеты, так и падения, но основная тенденция заключается в медленном обесценивании по отношению к паре евро и доллар.

"Прогноз на последующие месяцы остается неизменным – колебания молдавского лея по отношению к валютной паре евро и доллар с небольшой склонностью национальной валюты к обесцениванию", - подчеркнул Ионицэ.

Это, как полагает эксперт, объясняется низким предложением валюты и продолжающимся ростом спроса на нее.

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"То есть однажды предложение валюты со стороны физических лиц осталось неизменным и установилось на уровне 2,070 миллиона долларов ежегодно. В то же время спрос на валюту вырос на 445 миллионов. Если в июле 2018 спрос на валюту составлял 1,820 миллиона долларов в год, то сейчас – 2,270 миллиона", - отметил Ионицэ.

Как обратил внимание экономист, если летом прошлого года предложение превалировало над спросом, то сейчас наоборот. Это, по его словам, создает дефицит валюты на рынке.

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"Слабое предложение со стороны граждан вызвано сокращением объема денежных переводов. Начиная с июля 2018-го показатель трансфертов из-за рубежа продолжает падать и сократится в этом году до 1,2 миллиарда долларов", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сокращение денежных переводов происходит в третий раз за историю Молдовы. Первые два спада зафиксированы в 2009 и 2015 годах, когда произошло существенное сокращение на фоне сильного кризиса. "Сейчас же эта тенденция сигнализирует об изменении поведения граждан Молдовы, уехавших за границу, что не радует тех, кто остался дома", - добавил Ионицэ.

Как отметил специалист, рост спроса на валюту объясняется ухудшением торгового баланса Молдовы. Пока в течение года продолжается стагнация экспорта (2,75 миллиарда в год), импорт продолжает расти (с 5,38 миллиарда летом прошлого года до 5,84 миллиарда на данный момент).

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