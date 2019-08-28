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В Нацбанке объявили, что произойдет с долларом и евро в четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: основные игроки притормозят напор.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 29 августа. На валютном рынке без особых изменений. Евро подорожает на четыре бана и установится на отметке в 19,8657 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар изобразит ретираду и уступит молдавскому "льву" три бана. Таким образом, в среду "американец" расположится на уровне 17,9067 лея.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2682 лея, и украинская гривна - по 0,7102 лея. А румынский лей несколько укрепится - до 4,2004 в пересчете на нацвалюту.

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