В Нацбанке объявили, что произойдет с долларом и евро в четверг

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 29 августа. На валютном рынке без особых изменений. Евро подорожает на четыре бана и установится на отметке в 19,8657 лея.

Доллар изобразит ретираду и уступит молдавскому "льву" три бана. Таким образом, в среду "американец" расположится на уровне 17,9067 лея.

Прогноз курса валют: евро и доллар готовят сюрпризы>>>

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2682 лея, и украинская гривна - по 0,7102 лея. А румынский лей несколько укрепится - до 4,2004 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK