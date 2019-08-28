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Додон: в торговых сетях должно быть не меньше 50% отечественных товаров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Глава государства подчеркнул, что администрация президента учитывает интересы местных производителей и будет оказывать поддержку, необходимую для развития бизнес-среды в нашей стране и диверсификации рынков сбыта.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выступил за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента реализуемых товаров должна составлять продукция отечественного производства. Об этом глава государства написал в среду на своей странице в соцсети Facebook по итогам рабочей поездки в Рышканский район. 

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Президент ознакомился с работой Фабрики по производству сыров Lactis. Предприятие создано 68 лет назад как цех по производству сливочного масла. Потом была запущена линия по производству молока и сыра. На сегодняшний день коллектив насчитывает 240 человек. Фабрика производит широкую гамму молочных продуктов, в том числе 17 видов сыров и сырков. У компании около 90 пунктов сбора молока в 86 селах 7 районов республики. Ежедневно предприятие перерабатывает 160 тонн молока.

"Радует, что в Республике Молдова есть такое предприятие, которое обеспечивает рынок агропромышленных товаров качественной отечественной продукцией, используя современное оборудование", - написал Додон.

Глава государства подчеркнул, что "администрация президента учитывает интересы местных производителей и будет оказывать поддержку, необходимую для развития бизнес-среды в нашей стране и диверсификации рынков сбыта".

"Выступаю за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента товаров в торговых сетях должна составлять продукция отечественного производства", - заключил президент.

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