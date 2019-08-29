Средняя зарплата в Молдове превысила 7300 леев — официальная статистика

По сравнению с тем же периодом прошлого года заработная плата в стране выросла более чем на 14%, сообщает Национальное бюро статистики.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Средняя номинальная начисленная заработная плата в Молдове по итогам второго квартала составила 7302,6 лея, сообщает Национальное бюро статистики (НБС).

По сравнению с тем же периодом прошлого года средняя зарплата в стране увеличилась на 14,6%.

Среднемесячная зарплата в бюджетном секторе составила 6676,2 лея (+19,9% по сравнению со вторым кварталом 2018 года), а в реальном секторе — 7535,6 лея (+12,8%).

Самый высокий валовой номинальный среднемесячный заработок по видам экономической деятельности, по оценке НБС, — в области информатики и связи (16056,6 лея), финансовой и страховой деятельности (13834,4 лея) а также в производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (12194,8 лея).

Самый низкий заработок в стране зафиксирован у работников в области искусства, отдыха и досуга (5158,8 лея), в секторе HoReCa — услуги по размещению и общественному питанию (4965,9 лея), а также сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (4578,3 лея).

© Sputnik / Рейтинг городов мира с лучшими зарплатами

С 1 мая 2019 года минимальная зарплата в Молдове составляет 2775 леев в месяц. Прожиточный минимум, рассчитанный в среднем на человека в месяц, на конец предыдущего года был зафиксирован на отметке в 1891 лей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK