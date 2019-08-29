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Газопровод

В Приднестровье готовят план в случае прекращения транзита российского газа

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Об этом на пресс-конференции заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье разработан блок законопроектов по различным вариантам развития ситуации в деле транзита российского газа. Как сказал лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский на пресс-конференции, пакет документов вскоре поступит на рассмотрение приднестровскому Законодательному собранию.

"В них заложены планы в случае сохранения транзита газа, в случае уменьшения давления в трубе российского газа и в случае прекращения его поставки. Есть алгоритм действий для всех должностных лиц", - подчеркнул он.

CC BY 3.0 / Glavkom NN / Vadim Kolesnicenko February 8, 2010
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Красносельский заметил, что те или иные принимаемые соседями решения экономического характера влияют на регион, но каждое должностное лицо, начиная с него, должно знать, как действовать при том или ином сценарии развития ситуации по транзиту газа.

"Каждый должен знать свое место в строю и должен знать, что делать. Таким образом, мы в разы уменьшим негативные последствия от возможного изменения ситуации в худшую сторону. Мы должны учитывать любой вариант развития с транзитом и быть готовы ко всему", - сказал он.

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром".  Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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Теги:
российский газ, транзит, транзит газа, Красносельский, Вадим Красносельский, Приднестровье


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