В начале сентября пройдет расширенное заседание экономического совета

Глава государства Игорь Додон счел необходимым обсудить 3 сентября несколько наиболее острых вопросов и проблем, с которыми сталкивается молдавская экономика.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. В Молдове 3 сентября пройдет расширенное заседание экономического совета при президенте. Об этом глава государства Игорь Додон написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook.

"Провел рабочее заседание с советниками по теме организации и проведения 3 сентября расширенного заседания экономического совета при президенте. Такое решение принято по итогам многочисленных встреч с представителями деловых кругов, местных властей, а также на фоне постоянных обращений экономических агентов к главе государства по различным проблемам", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что счел необходимым обсудить в начале сентября несколько наиболее острых вопросов и проблем, с которыми сталкивается экономика.

"Это вопросы налоговой политики и защиты интересов местного производителя, создание института "бизнес-омбудсмена", проблема дефицита рабочей силы, монополизация экспорта определенных групп товаров, развитие агропромышленного комплекса, IT-индустрии, туризма, транспорта, строительства", - заключил Додон.

Ранее президент выступил за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента реализуемых товаров должна составлять продукция отечественного производства.

Также 20-21 сентября в Кишиневе состоится второй Молдо-российский экономический форум.

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