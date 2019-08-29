Полный провал евро: курс валют на пятницу и выходные

Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: основные игроки будут отступать.

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 30 августа, и выходные. На валютном рынке полный провал... позиции сдадут все основные игроки. Евро подешевеет за сутки сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,7482 лея.

Доллар тоже просядет, но не так резко, как "европеец". В пятницу "американец" уступит еще четыре бана и закрепится на уровне в 17,8322 лея.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2682 лея, и украинская гривна - по 0,7102 лея. А румынский лей несколько укрепится - до 4,2004 в пересчете на нацвалюту.

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