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Молдавские леи, архивное фото.

Курс валют в Молдове на пятницу - лей проявит недюжинную "наглость"

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: основные игроки притормозят напор.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Текущую финансовую неделю молдавский лей завершит с настоящим триумфом. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 30 августа, и выходные дни.

monete euro
© Fotolia / Eyetronic
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На валютном рынке наблюдается наступление молдавского лея почти по всем фронтам. Курс национальной валюты укрепится. 

Евро подешевеет сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,74 лея. Американский доллар также уступит молдавскому "льву" семь банов. Таким образом, в пятницу и выходные дни "зеленый американец" расположится на уровне 17,83 лея.

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,70 лея, и румынский лей - по 4,17 в пересчете на национальную валюту. Российский рубль сохранит монументальное спокойствие и будет продаваться по 0,26 лея.

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Теги:
гривны, рубли, евро, доллары, леи, курс валют


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