Курс валют в Молдове на пятницу - лей проявит недюжинную "наглость"

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: основные игроки притормозят напор.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Текущую финансовую неделю молдавский лей завершит с настоящим триумфом. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 30 августа, и выходные дни.

На валютном рынке наблюдается наступление молдавского лея почти по всем фронтам. Курс национальной валюты укрепится.

Евро подешевеет сразу на 12 банов и установится на отметке в 19,74 лея. Американский доллар также уступит молдавскому "льву" семь банов. Таким образом, в пятницу и выходные дни "зеленый американец" расположится на уровне 17,83 лея.

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе окажутся украинская гривна, которая будет продаваться по 0,70 лея, и румынский лей - по 4,17 в пересчете на национальную валюту. Российский рубль сохранит монументальное спокойствие и будет продаваться по 0,26 лея.

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