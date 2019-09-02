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Знак евро на табло курса обмена валют.

Объем сделок в молдавских "обменках" в июле вырос на 17,8 процента

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Наибольшую долю в общем обороте наличной валюты сохранил и даже нарастил евро.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В июле объем сделок в валютных кассах вырос до 423 миллионов долларов США, что представляет рост на 17,8% по сравнению с июнем, сообщает Национальный банк Молдовы.

Объемы покупки иностранной валюты за молдавские леи на внутреннем наличном рынке увеличился на 14,4 процента, до 311,2 млн долларов в эквиваленте. Еще существеннее выросли продажи — на 28,2% - до 111,8 млн долларов.

Международный валютный фонд
© REUTERS / YURI GRIPAS
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Наибольшую долю в общем обороте наличной валюты сохраняет евро. Объем сделок с этой валютой составил 67,3% от общего оборота, а по сравнению с июнем доля евро в сделках выросла на 17,6%. Объем покупок евро увеличился на 10,4 процента, а объем продаж — на 43,5 процента.

На втором месте в общем обороте — сделки с американским долларом, где объем вырос на 9,1 процента, до 15,5 процента от общего оборота. Объем покупки долларов повысился на 16,4 процента, а объем продаж уменьшился на 2,1 процента.

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