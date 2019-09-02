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Газ, архивное фото.

Додон обсудил с главой "Газпрома" условия поставок "голубого топлива" в РМ

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Как в Молдову будут поставлять газ, и отразится ли это на конечных потребителях - эти вопросы обсудил президент страны Игорь Додон с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В ходе рабочего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Во встрече участвовали министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также новый глава административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, который с понедельника официально вступил в эту должность.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, уделили особое внимание условиям поставок российского газа в Молдову и необходимым мерам, препятствующим повышению стоимости этого топлива для потребителей республики.

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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Миллер отметил, что 31 декабря истекает срок контракта на поставки российского газа в Молдову и на его транзит, а также выразил уверенность, что сторонам удастся договориться.

"Газпром" и Молдову связывает многолетнее сотрудничество в газовой сфере. Мы всегда были надежным поставщиком, всегда в полной мере исполняли свои обязательства. Уверен, что так будет и дальше", - заявил Миллер.

Алексей Миллер и Игорь Додон
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Алексей Миллер и Игорь Додон

Президент Молдовы назвал "Газпром" главным поставщиком газа в страну и отметил, что предприятие является лидером в вопросе поставок голубого топлива в республику.

Алексей Миллер и Игорь Додон
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Алексей Миллер и Игорь Додон

"У нас – хороший опыт сотрудничества. В последние три года Молдова стопроцентно рассчитывается за поставляемый газ. Учитывая опыт взаимоотношений, мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество между "Газпромом" и Республикой Молдова", - заявил Додон.

Алексей Миллер и Игорь Додон
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Алексей Миллер и Игорь Додон

Глава государства пригласил Алексея Миллера принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе.

В эти же дни состоится общее собрание акционеров АО "Молдовагаз" и Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Додон подчеркнул, что присутствие руководителя "Газпрома" в Кишиневе "будет способствовать более предметному диалогу двух стран по важнейшим вопросам экономики и энергетики".

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Теги:
Молдова, газ, поставки, Газпром, Алексей Миллер, Додон


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