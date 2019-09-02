Додон обсудил с главой "Газпрома" условия поставок "голубого топлива" в РМ

Как в Молдову будут поставлять газ, и отразится ли это на конечных потребителях - эти вопросы обсудил президент страны Игорь Додон с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В ходе рабочего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Во встрече участвовали министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Вадим Брынзан, советники главы государства Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также новый глава административного совета АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, который с понедельника официально вступил в эту должность.

В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, уделили особое внимание условиям поставок российского газа в Молдову и необходимым мерам, препятствующим повышению стоимости этого топлива для потребителей республики.

Миллер отметил, что 31 декабря истекает срок контракта на поставки российского газа в Молдову и на его транзит, а также выразил уверенность, что сторонам удастся договориться.

"Газпром" и Молдову связывает многолетнее сотрудничество в газовой сфере. Мы всегда были надежным поставщиком, всегда в полной мере исполняли свои обязательства. Уверен, что так будет и дальше", - заявил Миллер.

© Photo: Facebook / Dodon Igor Алексей Миллер и Игорь Додон

Президент Молдовы назвал "Газпром" главным поставщиком газа в страну и отметил, что предприятие является лидером в вопросе поставок голубого топлива в республику.

© Photo: Facebook / Dodon Igor Алексей Миллер и Игорь Додон

"У нас – хороший опыт сотрудничества. В последние три года Молдова стопроцентно рассчитывается за поставляемый газ. Учитывая опыт взаимоотношений, мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество между "Газпромом" и Республикой Молдова", - заявил Додон.

© Photo: Facebook / Dodon Igor Алексей Миллер и Игорь Додон

Глава государства пригласил Алексея Миллера принять участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе.

В эти же дни состоится общее собрание акционеров АО "Молдовагаз" и Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Додон подчеркнул, что присутствие руководителя "Газпрома" в Кишиневе "будет способствовать более предметному диалогу двух стран по важнейшим вопросам экономики и энергетики".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK