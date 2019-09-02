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Курс валют в Молдове на вторник - лей наступает на пятки доллару и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей будет "в ударе".

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Начавшуюся финансовую неделю молдавский лей продолжит во вторник незначительным наступлением на основных "игроков". Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 3 сентября. 

На валютном рынке наблюдается утверждение курса молдавского лея почти по по отношению к главным его конкурентам - доллару и евро. 

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Евро подешевеет сразу на 16 банов и установится на отметке в 19,46 лея. Американский доллар также уступит молдавскому "льву" два бана. Таким образом, во вторник "зеленый американец" расположится на уровне 17,75 лея.

Что касается остальных игроков, то украинская гривна сохранит стабильность и будет продаваться по 0,70 лея, а румынский лей потеряет всего 3 бана по отношению к своему молдавскому "собрату" и будет торговаться по 4,15 в пересчете на национальную валюту. Российский рубль сохранит монументальное спокойствие и будет продаваться по 0,26 лея.

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