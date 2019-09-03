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Расширенное заседание Экономического совета при Президенте Республики Молдова

В Молдове спустя 12 лет пройдет общенациональный Форум деловых людей

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Экономика
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В рамках масштабного мероприятия планируется обсудить все проблемы главных отраслей национальной экономики.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. После более, чем десятилетнего перерыва в Молдове пройдет общенациональный Форум деловых людей. Об этом президент страны Игорь Додон сообщил после расширенного заседания экономического совета при главе государства.

"По итогам активных дискуссий было решено провести в октябре нынешнего года общенациональный Форум деловых людей, который не собирался с 2007 года. Планируется обсуждение наиболее актуальных проблем важнейших отраслей национальной экономики", - отметил Додон. 

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
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По его словам, для точного планирования деятельности будут созданы отраслевые рабочие группы.

"Решения, которые обсудят и примут на форуме, передадут парламенту и правительству в виде законодательных инициатив", - пояснил Додон.

Как уточнил глава государства, уже в рамках расширенного заседания экономического совета "представители деловых кругов рассказали о многих проблемах, с которыми сталкиваются их предприятия, и подчеркнули необходимость принятия государством незамедлительных мер по оздоровлению бизнес-среды, прежде всего в реальном секторе экономики".

Президент заверил, что администрация главы государства будет непременно учитывать интересы деловых кругов в работе с исполнительной и законодательной властью.

"Считаю, что нужно в первую очередь создать благоприятные для развития экономики условия в области налогового администрирования. Кроме того, при участии президентской команды разрабатывается закон о внутренней торговле, призванный защитить интересы местных производителей", - сообщил Додон.

Ранее президент выступил за принятие в срочном порядке Закона о внутренней торговле, который бы четко прописал, что не менее 50% ассортимента реализуемых товаров должна составлять продукция отечественного производства.

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