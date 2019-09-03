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Курс валют на среду: лей не проиграет почти никому

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: по отношению к лею отличится только доллар.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В среду молдавский лей практически никому не уступит свои позиции. Нацбанк установил обменный курс на 4 сентября. 

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В выигрыше почти на три бана будет только американский доллар, который можно купить по 17,7793 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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А вот европейская валюта уступит молдавскому "льву" два бана и будет оцениваться 4 сентября в 19,4452 в пересчете на национальное платежное средство.

Румынский лей проиграет своему молдавскому собрату один бан. Так, в среду его можно приобрести по 4,1106 лея.

А вот украинская гривна и российский рубль в цене практически не изменятся. Они будут стоить 0,7036 и 0,2654 лея соответственно.

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