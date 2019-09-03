Курс валют на среду: лей не проиграет почти никому

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: по отношению к лею отличится только доллар.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В среду молдавский лей практически никому не уступит свои позиции. Нацбанк установил обменный курс на 4 сентября.

Объем сделок в молдавских "обменках" вырос >>>

В выигрыше почти на три бана будет только американский доллар, который можно купить по 17,7793 лея.

А вот европейская валюта уступит молдавскому "льву" два бана и будет оцениваться 4 сентября в 19,4452 в пересчете на национальное платежное средство.

Румынский лей проиграет своему молдавскому собрату один бан. Так, в среду его можно приобрести по 4,1106 лея.

А вот украинская гривна и российский рубль в цене практически не изменятся. Они будут стоить 0,7036 и 0,2654 лея соответственно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK