Курс валют на среду: лей не проиграет почти никому

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. В среду молдавский лей практически никому не уступит свои позиции. Нацбанк установил обменный курс на 4 сентября.
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В выигрыше почти на три бана будет только американский доллар, который можно купить по 17,7793 лея.
А вот европейская валюта уступит молдавскому "льву" два бана и будет оцениваться 4 сентября в 19,4452 в пересчете на национальное платежное средство.
Румынский лей проиграет своему молдавскому собрату один бан. Так, в среду его можно приобрести по 4,1106 лея.
А вот украинская гривна и российский рубль в цене практически не изменятся. Они будут стоить 0,7036 и 0,2654 лея соответственно.
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