В Гагаузии началась уборка технических сортов винограда

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. У аграриев Гагаузии жаркое время, уборка винограда происходит в разгар страды на плантациях подсолнечника, кукурузы, других полевых культур.
В этом году в автономии не ожидают выдающегося урожая.
Виноградниками в Гагаузии занято более 50 тысяч гектаров земель, подсолнечник в 2019 году был засеян на 29 тысячах гектаров, кукуруза — на 15 тысячах гектаров.
В отличие от предыдущих лет, прогноз неблагоприятный, передает региональный сайт gagauzinfo.md со ссылкой на замначальника агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло.
По словам специалиста, на урожае плохо сказалась летняя засуха.
Одновременно с работами по уборке продолжается сев рапса на 5 тысячах гектаров. Аграрии готовятся к севу озимых, который займут 40 тысяч гектаров.
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