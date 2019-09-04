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виноградник

В Гагаузии началась уборка технических сортов винограда

CC0 / Pixabay / jill111
Экономика
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Летняя засуха не позволяет рассчитывать на большой урожай.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. У аграриев Гагаузии жаркое время, уборка винограда происходит в разгар страды на плантациях подсолнечника, кукурузы, других полевых культур.

Комбайн
© Sputnik / Andrei Iglov
Битва за урожай: хлеборобы Гагаузии удовлетворены итогами жатвы

В этом году в автономии не ожидают выдающегося урожая.

Виноградниками в Гагаузии занято более 50 тысяч гектаров земель, подсолнечник в 2019 году был засеян на 29 тысячах гектаров, кукуруза — на 15 тысячах гектаров.

В отличие от предыдущих лет, прогноз неблагоприятный, передает региональный сайт gagauzinfo.md со ссылкой на замначальника агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло.

По словам специалиста, на урожае плохо сказалась летняя засуха.

Одновременно с работами по уборке продолжается сев рапса на 5 тысячах гектаров. Аграрии готовятся к севу озимых, который займут 40 тысяч гектаров.

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