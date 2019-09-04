Долевая собственность: как пользоваться и распоряжаться проблемным жильем

Нотариус Диана Згардан рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, как правильно договариваться с совладельцами недвижимости, а также о правилах оплаты и пользования жильем, а главное - как грамотно продать свою долю, если отсутствует согласие.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Долевое владение недвижимостью в народе называют проблемным. Действительно, распоряжаться таким жильем – это непростая задача, особенно когда дело доходит до продажи домов и квартир и оплаты коммунальных услуг. Нотариус Диана Згардан в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала советы, как грамотно продать свою долю, если отсутствует согласие.

© Sputnik / Miroslav Rotari Диана Згардан

- Если один из собственников отказывается платить за коммунальные услуги, то как быть другим собственникам?

- Содержание недвижимости - это общее бремя всех сособственников. Участники долевой собственности обязаны соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов и платежей за услуги.

Поэтому если один из собственников не выполняет эти обязанности и при отсутствии согласия - у остальных есть право в судебном порядке установить порядок выплат.

- Как можно продать недвижимость, если она находится в долевой собственности?

- Конечно, продать такую собственность сложнее. Мало желающих приобрести долю в квартире или в доме. Доля является идеальной - сама квартира является неделимой. И если из нее нельзя сделать две квартиры или два дома, то, соответственно, это имущество является неделимым. Поэтому когда продается доля, она не состоит конкретно из какой-либо площади.

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Ее в реальности определить невозможно. Но разве что между сособственниками оформляется договор об определении порядка пользования общим имуществом. То есть если мне принадлежит половина, то я определила, что буду пользоваться одной комнатой, а в общем пользовании - у нас коридор кухня и так далее.

Продать определенную конкретную идентифицированную долю хоть и сложно, но возможно. Но при этом нужно соблюдать преимущественное право покупки у второго сособственника. Вначале нужно предложить сособственнику, чтобы он купил, предлагается ему оферта со всеми условиями сделки. Если сособственник не принимает эту оферту либо отказывается от того, чтобы купить в первую очередь, тогда недвижимость можно продать третьему лицу.

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Но чаще всего, если говорить о предмете вообще, оно продается всеми, и каждый получает свою денежную сумму, которая соответствует его доле. Если владельцы долей обратятся к нотариусу одновременно, то в этом случае нотариус не будет требовать документы, подтверждающие извещение сособственниками друг друга о намерении продать свои доли. И договор по продаже квартиры всеми сособственниками может быть заключен по их желанию в виде единого документа.

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