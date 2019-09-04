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Весы, гиря.

Поправки в госбюджет приняты, дефицит составит более пяти миллиардов леев

© Sputnik / Александр Демьянчук
Экономика
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Трудная арифметика: парламент сократил расходы и доходы бюджета, а дефицит увеличился на 164 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Парламент принял в среду в окончательном чтении закон о поправках к государственному бюджету на 2019 год.

В соответствии с внесенными изменениями, дефицит госбюджета составит более 5,7 миллиарда леев. Доходы бюджета планируются в размере 40,6 миллиарда леев, расходы - 46,3 миллиарда.

Молдавские леи
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Изменения касаются сокращения расходов, доходов и увеличения бюджетного дефицита. Доходы государства были сокращены на 1,5 миллиарда леев, расходы - на 1,3 миллиарда леев. Дефицит увеличится на 164,6 миллиона леев.

По словам председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам Игоря Мунтяну, который выступил с докладом на пленарном заседании парламента, национальный публичный бюджет в первом полугодии был исполнен с дефицитом в 2,1 миллиарда леев, что составляет 1,01% от ВВП, при том, что прогноз дефицита составлял 2,74% от ВВП.

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