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Знак евро на табло курса обмена валют.

Нацбанк объявил курс на четверг — подорожают все основные валюты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Каким будет официальный обменный курс валют, сообщил Национальный банк Молдовы.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Американский доллар вырастет почти на семь банов, до 17,8440 лея, а евро — сразу на 21 бан, до 19,6578 лея.

Незначительно подорожают и другие наиболее популярные у жителей Молдовы валюты. Украинская гривна вырастет в цене до 0,7058 лея, румынский лей - до 4,1579 лея, а российский рубль — до 0,2686 лея.

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Граждане Молдовы пересылают домой все меньше денег. Об этом свидетельствуют данные Национального банка страны. Так, в июле этого года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц составил порядка 115 миллионов долларов США, что несколько не дотягивает до показателей за аналогичный период прошлого года.

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Теги:
курс валют


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