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МРЭФ 2019: ожидается участие представителей 13 стран

© Sputnik / Александр Вильф
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (70)
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В ходе десяти рабочих сессий участники обсудят вопросы сотрудничества между Молдовой и регионами России.

КИШИНЕВ, 5 сен – Sputnik. Более тысячи делегатов из 13 стран мира примут участие во втором Молдо-Российском экономическом форуме, сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

"Мероприятие будет проходить в течение трех дней с 19 по 21 сентября в Кишиневе под девизом "Партнерство без границ". Организатором выступает Молдо-Российский экономический совет. Форум пройдет при участии президента Республики Молдова Игоря Додона", - говорится в сообщении.

Организаторы уточнили, что в ходе десяти рабочих сессий обсудят вопросы сотрудничества между Молдовой и регионами России. Речь пойдет об осваивании туристического потенциала, о взаимном интересе в агропромышленном комплексе, о партнерстве в виноградарстве и виноделии, а также трансфере технологий и международным опыте, опыте России в обеспечении защиты и развития бизнеса. 

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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"Ключевыми событиями форума станут заседание Молдо-Российского экономического Совета "Торгово – экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества", - добавили организаторы.  

В бизнес-программу форума включена культурно-гастрономическая часть. Участники посетят винно-туристические комплексы Молдовы, им также предложат ряд экскурсий.

Кроме того, в дни работы форума состоится подведение итогов премии ТЭФИ-содружество. 

Молдо-Российский экономический форум впервые состоялся год назад, став главной площадкой обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества Молдовы и России.

"Если 2018 год открывал новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве, основанном на совместном вложении ресурсов в создание нового будущего", - заключили организаторы.

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (70)

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Теги:
Россия, Молдова, МРЭФ


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