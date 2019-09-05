Валютный прогноз: евро готовит сюрприз для лея

Аналитики считают, что в сентябре, вероятнее всего, продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В августе доллар к лею подорожал (с 17,7366 до 17,8322 леев), судя по официальным курсам, которые установил Национальный банк Молдовы. Два месяца укрепления лея к доллару (июнь и июль) в августе сменились его снижением.

С начала года рост доллара составил 4,0%. В течение месяца американская валюта торговалась в диапазоне 17,49-17,94, причем в первой половине августа доллар преимущественно снижался, а во второй подрос.

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В отличие от доллара, евро за месяц подешевел с 19,7702 до 19,7482 (-0,1%), причем европейская валюта дешевеет второй месяц подряд. Рост евро к лею с начала года составил 1,2%. В течение месяца официальный курс евро колебался в диапазоне 19,44-20,01.

"Разница в поведении двух иностранных валют объясняется снижением евро на мировом рынке. Индекс доллара DXY вырос за месяц на 0,7%. Евро снизился к доллару за это время с 1,1150 до 1,1070 (-0,6%)", - рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик "Альпари".

По его словам, после снижения весной лей в начале лета восстановил свои позиции, а к концу лета стабилизировался. В первый осенний месяц лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение отдельных иностранных валют к лею, в частности евро и доллара, будет повторять их динамику на международном рынке.

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"В сентябре, вероятнее всего, продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате по отношению к лею доллар может умеренно подрасти, а евро незначительно снизиться. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,7-18,1 лея, евро намерен остаться в границах 19,5-19,9 лея", - заключил эксперт.

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