Юг Молдовы остается без главного богатства, там подсчитывают убытки

Крупные фермерские хозяйства южных районов нашей страны - в бедственном положении, аграрии подсчитывают убытки, а винограда соберут в этом году в несколько раз меньше, чем в предыдущем.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Главная радость крестьянина - богатый урожай, который собирают в конце лета и осенью. Во имя него крестьянин приносит в жертву свое время - обрезая и подвязывая лозу, борясь с сорняками и паразитами, делая все, чтобы именно он вырастил самые увесистые гроздья и сделал самое вкусное вино. Так устроен характер сельских жителей в Молдове - бескомпромиссный труд во имя общего блага. Это - уже некий уклад жизни.

Однако в нынешнем сезоне труды тысяч сотрудников агрохозяйств юга Молдовы оказались напрасными, как бы они усердно ни работали все лето - засуха внесла свои, жестокие коррективы.

Не лучше ситуация и с качеством столового винограда и в некоторых хозяйствах центрального региона республики. Дефицит осадков и жаркая погода, наблюдавшиеся в Молдове во второй половине минувшего лета, отразились на качестве основного экспортного сорта "Молдова".

Из-за этого во многих районах центральной зоны страны ягоды уже близки к состоянию технологической спелости, но их размер все еще относительно невелик. Кроме того, на отдельных плантациях наблюдается процесс "обратного роста" - влага из ягод мигрирует к корням виноградных кустов.

С надеждой на четверть урожая

Корреспондент Sputnik Молдова решил узнать, какова ситуация с урожаем винограда в одном из крупнейших фермерских хозяйств района Штефан-Водэ, расположенном в селе Карахасань.

В Молдове не было почти полвека такой засухи, как в этом году. Кризисная ситуация в сельском хозяйстве сохраняется еще с зимы. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Молдова виноградарь Василий Кочу, посвятивший служению молдавской земле всю свою жизнь.

"Я 45 лет работаю в сельском хозяйстве, 30 из них – руководителем, но такой засухи на моей памяти еще не было. От ожидаемого урожая по всем культурам мы получим четверть. Это – настоящая катастрофа", - в отчаянии рассказал фермер.

По его словам, в нынешнем году, борясь с засухой, лишь один раз произвели капельное орошение яблоневых садов и виноградников. Больше полить не смогли, так как в местном озере не было воды, а из Днестра вода в село не поступает уже 4 года, насосная станция на реке окончательно обветшала, а ремонтировать ее некому.

Таким образом, на приличный урожай гроздей, слив и яблок фермер не рассчитывает, цифры разительно отличаются от тех, что ожидали весной.

Субсидии, по словам агрария, даже крупным фермерским хозяйствам в районе Штефан-Водэ почти не выделяются, а сельхозпроизводителям стоит уповать лишь на свои силы, на Божью милость и благосклонность природы, которая, надеются крестьяне, в следующем году будет более благожелательной к их труду, к урожаю и к ценам на сельхозпродукцию для простого горожанина, живущего в Молдове.

По другим культурам положение не лучше

В общей сложности в Тараклийском районе по итогам уборки первой группы зерновых собрано 53,5 тысячи тонн, что на 20 тысяч меньше, чем в прошлом году, сообщил журналистам замначальника управления сельского хозяйства Тараклийского района Дмитрий Георгиев.

Основная причина низкого урожая - засуха, из-за которой в почве практически не было влаги. По словам специалиста, это отразилось на всех культурах - пшенице, рапсе, горохе и яровом ячмене.

В результате до 70 процентов сельскохозяйственных предприятий закончат сезон с убытками. Как заявил Георгиев, такой ситуации не было с засухи 2011 года.

В этом году цены на пшеницу на 10-15 процентов выше, чем в предыдущем, однако и это не позволит фермерам хотя бы вернуть расходы. Из-за кредитных обязательств аграрии вынуждены продавать зерно по 2,75 лея за килограмм. По словам специалиста, расходы на обработку и сбор урожая с одного гектара составляют 9-11 тысяч леев, в том время как выручка с той же площади - не более 8 тысяч леев. Таким образом, только в Тараклийском районе в общей сложности убытки аграриев составят около 48 миллионов леев.

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