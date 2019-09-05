Значительное падение лея - что ждет сбережения жителей Молдовы в пятницу

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: лей уходит в глубокую оборону, доллар, евро, гривна и рубль "наступают".

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В пятницу молдавский лей практически всем игрокам уступит свои позиции. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на 6 сентября.

В выигрыше на семь банов будет американский доллар, который можно будет купить по 17,91 лея.

А вот европейская валюта "отнимет" у молдавского льва сразу 15 банов и будет оцениваться 6 сентября в 19,80 в пересчете на национальное платежное средство.

Румынский лей выиграет у своего молдавского собрату три бана. Так, в пятницу и выходные дни его можно приобрести по 4,18 лея.

А вот украинская гривна и российский рубль в цене практически не изменятся. Они будут стоить 0,71 и 0,27 лея соответственно.

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