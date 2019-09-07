Объем страховых субсидий в сельском хозяйстве за семь лет сократился в 10 раз

В Молдове предлагают собрать круглый со страховщиками, чтобы понять причины катастрофического падения.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. За последние семь лет стоимость субсидий на страхование рисков в сельском хозяйстве сократилась примерно в 10 раз, свидетельствуют данные Агентства по интервенции и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).

Если в 2012 году объем субсидий на страхование рисков в сельском хозяйстве достигал около 40 миллионов леев в год, то за последние три года этот показатель снизился в десять раз. К 2017 году страховые субсидии составили всего 7,41 миллиона леев. В первом полугодии 2019 года эта цифра составила 2,54 миллиона леев.

Руководство AIPA предлагает собрать круглый стол с представителями страховых компаний, чтобы понять причины этого катастрофического падения и придать импульс процессу страхования рисков в сельском хозяйстве.

В Молдове государство субсидирует страховые взносы фермеров в соответствии с Законом "О субсидированных рисках сельскохозяйственной продукции".

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