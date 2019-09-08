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Число сделок купли-продажи квартир в Молдове бьет рекорды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Население Молдовы сокращается, но активность на рынке жилой недвижимости не ослабевает, напротив, растет ударными темпами.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Количество сделок купли-продажи квартир выросло в первом полугодии до 11,5 тысяч. Об этом говорят данные Агентства государственных услуг.

По итогам года число сделок может составить до 22 тысяч, если темпы сохранятся, и превысить прошлогодний показатель, когда было зарегистрировано 20,4 тысячи проданных квартир. Это количество сделок является рекордным для Республики Молдова, на 5 тысяч превышая средние цифры последних лет.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь не только о рынке вторичного жилья, но и о новых квартирах. По данным официальной статистики, в первом полугодии 2019 года в эксплуатацию было сдано 3676 квартир и индивидуальных жилых домов.

По мнению экспертов, оживление на рынке вызвано развитием жилищного кредитования, которое не сдерживает даже рост средневзвешенной процентной ставки, зафиксированной за последние полгода. В этот период банки предоставили населению кредитов на сумму около 1,8 млрд леев, что сопоставимо с кредитами, выданными физическим лицам за весь 2018 год, по данным Национального банка Молдовы.

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Теги:
недвижимость


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