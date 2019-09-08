Это смешные цены — производители яблок в ярости пишут правительству

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Производители яблок, которые объединились в ассоциацию "Moldova Fruct" негодуют по поводу "смешных цен", которые им предлагают фабрики по переработке яблок, предназначенных для производства концентрированного сока. Ассоциация обратилась с открытым письмом к премьер-министру Майе Санду, минсельхозу и профильной комиссии парламента Республики Молдова. открытое письмо.

Цены на внутреннем рынке почти в два раза меньше, чем предлагаемые в Польше, Украине и Румынии, говорится в письме. Производители яблок требуют от властей решить договориться с перерабатывающими заводами из этих стран о покупке около 200 тысяч тонн молдавских яблок для переработки.

В письме производители яблок сослались на прогнозы, опубликованные на конференции "Prognosfruit" Всемирной ассоциацией яблок и груш (WAPA). Нижний порог цены на яблоки для переработки в странах ЕС определяется ценой, которая будет установлена ​​в Польше. Ожидается, что в сезоне 2019-2020 годов эти цены составят около 150 евро за тонну (3000 леев). Это объясняется сниженим производства яблок в Польше в 2,2 раза на фоне глобального снижения на 44% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Согласно исследованию, проведенному ассоциацией "Moldova Fruct", 30 августа 2019 года средние цены (без НДС), уплаченные перерабатывающими предприятиями за приобретенные яблоки, были следующими: Польша - 130 евро за тонну, Румыния - 113 евро, Украина - 105 евро, в то время как в Республике Молдова цены не поднимаются выше 65 евро за тонну. При этом себестоимость производства яблок в указанных странах находится примерно на одном уровне, 100-112 евро за тонну.

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Ранее ассоциация распространила прогноз на урожай яблок в 2019 году в Молдове – 670 тысяч тонн, это на пять тонн больше, чем в 2018 году, когда в нашей стране яблоки горами закапывали в землю из-за невозможности их продать. На переработку, по прогнозам, в этом году должно уйти около 340 тысяч тонн, при экспортном потенциале не более 240 тысяч тонн.

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