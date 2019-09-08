Названа главная тема заседания молдавско-российской межправкомисии

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Заседание молдавско-российской межправкомиссии может состояться через неделю. В повестке дня значатся вопросы торгово-экономического характера. Об этом заявил вице-премьер Молдовы по реинтеграции и со-председатель Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Василий Шова.

"Предварительно условились, что 18-19 сентября пройдет заседание межправкомиссии здесь, в Кишиневе, а 20-21 сентября у нас планируется второй Молдавско-российский экономический форум", - отметил Шова в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что около трех лет назад состоялось последнее заседание молдавско-российской межправкомиссии, но на этом все и остановилось. В июле этого года, надеясь на выстраивание положительной динамики, стороны пришли к единому мнению, что нужно ускорить процесс налаживания отношений.

" Безусловно, главный приоритет в повестке дня — это вопросы торгово-экономического характера, у нас есть много различного рода инициатив по этому поводу, но нам нужно исходить из практических соображений. У нас есть вопросы, связанные с допуском на российский рынок различных молдавских компаний, не у всех есть такая возможность, потому что после 2014 года Россией были введены определенные ограничения", - сказал Шова.

Что изменилось в Молдове

В Молдове летом произошла смена власти.

8 июня Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блок ACUM (в который входят партии PAS и DA) пришли к общему знаменателю, подписав соглашение о временном сотрудничестве, сформировали парламентское большинство и утвердили состав кабмина.

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Однако демократы, которые в течение долгого времени стояли у штурвала Молдовы, не признавали решения образовавшегося парламентского большинства и нового правительства, настаивая на законности старого кабмина под руководством Павла Филипа. Конституционный суд сначала признал все решения новой власти незаконными, и в стране в течение недели было как бы два правительства.

Власть демократы пытались удержать при помощи пикетов и палаточных городков у стен госведомств. Но мажоритарная коалиция и новое правительство поддержало мировое сообщество – и Восток, и Запад. И Демпартии пришлось сдаться и уйти в оппозицию. Конституционный суд после этого отменил свои решения. Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул пределы Молдовы и сложил полномочия руководителя политформирования. В стране началась горячая пора отставок.

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