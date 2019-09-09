Курс валют на начало недели: что приготовили евро и доллар

В Нацбанке рассказали о том, что ждать от евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея в первый день рабочей недели.

КИШИНЕВ, 9 сен– Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 9 сентября. На валютном рынке спокойно - после выходных основные игроки вышли вялыми. Евро просел на пять банов и разместился на отметке в 19,7588 лея.

Доллар практически не изменился в цене. "Американец" в первый день рабочей недели торгуется по 17,9192 лея.

Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе в понедельник оказались российский рубль, который продается по 0,2717 лея, украинская гривна - по 0,7136 лея. А румынский лей слегка сдал позиции, опустившись до 4,1745 в пересчете на нацвалюту.

По прогнозам некоторых экономических экспертов, в первый осенний месяц лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

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"В сентябре, вероятнее всего, продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате по отношению к лею доллар может умеренно подрасти, а евро незначительно снизиться. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,7-18,1 лея, евро намерен остаться в границах 19,5-19,9 лея", - считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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