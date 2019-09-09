Никто не ожидал - как импорт и контрабанда убивают молдавскую экономику

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Фактор контрабанды и перегрузка потребительского рынка импортной продукцией становятся очевидной опасностью для экономики Молдовы, заявил бывший вице-премьер Молдовы, экономист Александр Муравский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник отметил, что именно сейчас разгораются жаркие дискуссии о плюсах и минусах Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Несколько лет назад, когда предстояло подписать этот документ, экономисты и политики утверждали, что внутренний рынок страны заполонят товары и продукты из Европы.

Однако на данный момент, по мнению эксперта, опасность идет не из стран Евросоюза, а с другой стороны.

"Если мы проанализируем объемы и структуру импорта в Республику Молдова за последние несколько лет, сможем констатировать - он вырос не из стран ЕС. В последние годы наш внутренний рынок перегружен товарами из соседней Украины. Это и молочные продукты, мясо и мясные изделия, грибы, сахар. Поставки этих продуктов не имеют ничего общего с Соглашением об ассоциации с ЕС. Зачастую они попадают в Молдову контрабандным путем через Приднестровье", - заявил Муравский.

Экономист подчеркнул, что объемы контрабанды сегодня исчисляются сотнями миллионов леев, а профильные органы государства не следят за тем, как огромные суммы с несобранных за импорт налогов не поступают в государственный бюджет Молдовы.

Таможня дает добро - сколько денег собрали в госбюджет Молдовы в августе>>>

"Эти контрабандные товары попадают на молдавский рынок посредством так называемых обладателей индивидуальных предпринимательских патентов. Контрабанда исчисляется сотнями миллионов леев. Налоги при этом никто не платит, а органы власти в такой ситуации продлевают действие патентов еще на три года. Где здесь элементарная логика?", - резюмировал собеседник.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK