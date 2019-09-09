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Газовая плита

Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы

CC0 / PhotoMIX-Company
Экономика
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Глава госудасрства рассказал, чего конечным потребителям ожидать от тарифов на газ в следующем году, и будут ли проблемы в стране с наличием голубого топлива, если спор "Газпрома" и "Нафтогаза" так и не решится.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В следующем году Молдова получит от России значительную скидку на закупку российского газа, которая может к апрелю достигнуть 70 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон. 

Внутренний тариф

Ранее в ходе встречи президенты Молдовы и России Игорь Додон и Владимир Путин согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволило объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут.

Газовая плита
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В тариф на данный момент после политической скидки в прошлом году включена цена в 178 долларов за тысячу кубометров, реальная цена в первом триместре - 235 долларов за тысячу кубометров. Внутренний рост тарифа должен был составить 45-50%", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что после дискуссий с представителями "Газпрома" и президентом России Владимиром Путиным договорились, что скидка с 1 октября будет 10-15 долларов за тысячу кубометров.

"Механизм, который должен быть согласован между "Молдовагаз" и "Газпромом", позволит нам в этом году не повышать тарифы на газ внутри страны, а в следующем году с 1 января цена, если мы внедрим то, о чем договорились с господином Путиным, будет на 45-50 долларов дешевле, а с 1 апреля может быть и на 70 долларов дешевле", - добавил президент. 

CC0 / Pixabay / stevepb
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Как уточнил Додон, механизмы, о которых достигнута договоренность и которые должны применить в ближайшие недели, "позволяют в этом году не повышать тарифы для конечного потребителя, а в следующем, возможно, даже понизить".

При этом, президент обратил внимание, что в Европе в следующем году цены на газ, напротив, вырастут.

"Обнаружены внутренние резервы в "Молдовагаз". Остановлены все неясные затраты, которые исчислялись сотнями миллионов. Все резервы должны быть использованы на сбалансирование внутреннего тарифа. Конечный потребитель не должен чувствовать изменений", - добавил президент.

Без газа не останемся

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. 

Сергей Правосудов
© Photo: Институт национальной энергетики
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Ранее президент Молдовы неоднократно отмечал, что обеспечение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной. 

Сейчас глава государства заверил, что, чем бы ни закончились дискуссии "Газпрома" и "Нафтогаза", граждане Молдовы будут обеспечены газом после 1 января 2020 года.

"Есть три сценария, чтобы обеспечить Молдову газом, если не будет соглашения по транзиту", - сказал Додон.

По его словам, в ближайшие дни руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан должен отправится на дискуссии с "Газпромом".

"Обсуждается реверс, возможность закупки газа сейчас и его хранения. У нас есть три варианта, что заставляет меня быть уверенным в том, что мы обеспечим население газом после 1 января 2020 года", - заключил президент. 

Ситуация на сегодняшний день

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Энергетическая безопасность Молдовы: будет ли у страны газ в 2020 году
Молдова ведет переговоры с Россией в том числе и по поводу поставок газа в Молдову через "Турецкий поток" (Turk Stream). Об этом ранее заявлял глава Минэкономики республики. Кроме того, появлялась информация о том, что Молдова вела переговоры с Украиной об аренде подземных газовых хранилищ.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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