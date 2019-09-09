Цена на газ и вопрос транзита: что говорит президент Молдовы

Глава госудасрства рассказал, чего конечным потребителям ожидать от тарифов на газ в следующем году, и будут ли проблемы в стране с наличием голубого топлива, если спор "Газпрома" и "Нафтогаза" так и не решится.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В следующем году Молдова получит от России значительную скидку на закупку российского газа, которая может к апрелю достигнуть 70 долларов за тысячу кубометров. Об этом заявил на пресс-конференции президент Молдовы Игорь Додон.

Внутренний тариф

Ранее в ходе встречи президенты Молдовы и России Игорь Додон и Владимир Путин согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволило объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут.

"В тариф на данный момент после политической скидки в прошлом году включена цена в 178 долларов за тысячу кубометров, реальная цена в первом триместре - 235 долларов за тысячу кубометров. Внутренний рост тарифа должен был составить 45-50%", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что после дискуссий с представителями "Газпрома" и президентом России Владимиром Путиным договорились, что скидка с 1 октября будет 10-15 долларов за тысячу кубометров.

"Механизм, который должен быть согласован между "Молдовагаз" и "Газпромом", позволит нам в этом году не повышать тарифы на газ внутри страны, а в следующем году с 1 января цена, если мы внедрим то, о чем договорились с господином Путиным, будет на 45-50 долларов дешевле, а с 1 апреля может быть и на 70 долларов дешевле", - добавил президент.

Как уточнил Додон, механизмы, о которых достигнута договоренность и которые должны применить в ближайшие недели, "позволяют в этом году не повышать тарифы для конечного потребителя, а в следующем, возможно, даже понизить".

При этом, президент обратил внимание, что в Европе в следующем году цены на газ, напротив, вырастут.

"Обнаружены внутренние резервы в "Молдовагаз". Остановлены все неясные затраты, которые исчислялись сотнями миллионов. Все резервы должны быть использованы на сбалансирование внутреннего тарифа. Конечный потребитель не должен чувствовать изменений", - добавил президент.

Без газа не останемся

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта о поставке газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

Ранее президент Молдовы неоднократно отмечал, что обеспечение нашей страны природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства Республики Молдова, особенно когда речь заходит о спорах между Российской Федерацией и Украиной.

Сейчас глава государства заверил, что, чем бы ни закончились дискуссии "Газпрома" и "Нафтогаза", граждане Молдовы будут обеспечены газом после 1 января 2020 года.

"Есть три сценария, чтобы обеспечить Молдову газом, если не будет соглашения по транзиту", - сказал Додон.

По его словам, в ближайшие дни руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан должен отправится на дискуссии с "Газпромом".

"Обсуждается реверс, возможность закупки газа сейчас и его хранения. У нас есть три варианта, что заставляет меня быть уверенным в том, что мы обеспечим население газом после 1 января 2020 года", - заключил президент.

Ситуация на сегодняшний день

Молдова ведет переговоры с Россией в том числе и по поводу поставок газа в Молдову. Об этом ранее заявлял глава Минэкономики республики. Кроме того, появлялась информация о том, что Молдова вела переговоры с Украиной об аренде подземных газовых хранилищ.

В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа в республику и транзит через территорию республики до конца 2019 года.

В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

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