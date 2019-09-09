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Ассорти из морепродуктов

Больше российских морепродуктов для Молдовы: аттестован еще один поставщик

© AFP 2019 / VALERIE MACON
Экономика
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В итоге число компаний, получивших право экспорта соответствующего товарного ассортимента в нашу республику, выросло до четырех.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Российское предприятие получило право поставок морепродуктов в Молдавию, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Российское предприятие было аттестовано и получило право поставок морепродуктов на территорию Молдавии. Такое решение было принято специалистами Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова по итогам проведенной инспекции в 2019 году, под гарантии Россельхознадзора", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

© Sputnik / Valery Titievsky
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Согласно перечню предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Молдовы, такое право в конце августа получило ООО "КДВ групп".

В частности, компании разрешены поставки в Молдову сушеной рыбы, соленой рыбы или в рассоле, рыбы горячего и холодного копчения.

Кроме того, такие поставки могут осуществлять еще три компании - ООО "Фиш продактс", ООО Белиф" и ООО "Амида".

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