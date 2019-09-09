"Подарки" доллара и евро: стал известен курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя основные игроки по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 10 сентября. Большинство основных игроков продолжат сдавать позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки уступит еще семь банов и установится на уровне 19,689 лея.

"Американец" пойдет по стопам "европейца". Во второй день рабочей недели доллар просядет на шесть банов и разместится на отметке в 17,8585 лея.

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В минусе будет и румынский лей, который опустится до 4,1614 в пересчете на нацвалюту. Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе во вторник окажутся российский рубль - он будет продаваться по 0,2729 лея, и украинская гривна - по 0,7145 лея.

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