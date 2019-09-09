Додон о газе, новом коалиционном соглашении и важных визитах

Как будет решаться газовая проблема, какие важные события для развития молдо-российского сотрудничества ожидают Молдову в ближайшую неделю, и какова судьба нового коалиционного соглашения, рассказал Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Новое руководство "Молдовагаз" на этой неделе поедет в "Газпром", чтобы рассмотреть все возможные варианты действий на случай, если транзит газа через Украину прекратится с начала следующего года. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках передачи на одном из частных телеканалов.

Газовый вопрос

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставку газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Переговоры по новому договору уже начались, однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины.

"Основной риск для Молдовы - с 1 января 2020 года. Если будет другое соглашение о транзите – это одна ситуация. Здесь проще. Но самый непростой вариант, если не будет транзита через Украину. Тогда у нас патовая ситуация. Потому что альтернативный газопровод Яссы-Унгены-Кишинев не достроен. Там есть проблемы", - сказал Додон.

Что касается реверса, как одного из альтернативных вариантов, то, по словам главы государства, у Молдовы есть труба на юге страны, но "пускать газ обратно по этим трубам очень непросто, потому что нужно дополнительные инвестиции".

"В такую ситуацию мы попали в 2009 году, когда мы газ не получали. Мы тогда искали варианты, срочно докупили мазут… Был очень тяжелый период. Сейчас, к сожалению, у нас может быть такая же ситуация", - добавил президент.

Додон обратил внимание, что Молдове нужно по 1,5 миллиарда кубометров для населения левого и правого берегов Днестра. "Если не будет газа, то будут проблемы и с электроэнергией", - отметил глава государства.

Чтобы получать российский газ через Турецкий поток, как заявил Додон, нужны капиталовложения. Кроме того, в Болгарии нужно достроить 11 километров газопровода, что на практике можно реализовать за несколько недель.

"Второй вариант – купить сейчас газ, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда. Для этого нужно около 100 миллионов евро. Но есть еще проблема техническая, так как газ пойдет через север. И им можно будет обеспечить не всю территорию страны", - сказал Додон.

Третий вариант, по словам главы государства, – купить российский газ через Румынию.

"Этими вопросами нужно заниматься каждый день. Новое руководство "Молдовагаз" на этой неделе поедет в "Газпром", чтобы рассмотреть все эти варианты", - отметил президент, добавив, что и представители российского газового концерна прибудут в нашу страну 19-20 сентября.

"У меня уверенность на сегодняшний день, что скорее всего транзит через Украину будет. Но если не будет, то один из трех сценариев будут реализован", - подчеркнул Додон.

Молдо-российское сотрудничество

Как отметил глава государства, кроме энергетической безопасности, есть еще два важных вопроса, требующих решения.

"Есть две проблемы, которые горят. Это экспорт наших товаров. Первое – таможенные пошлины, второе – доступ дополнительных предприятий. По таможенным пошлинам мы договорились и продлили действие достигнутых ранее договоренностей", - сказал президент.

Важным мероприятием в развитии двусторонних контактов станет заседание межправкомиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет на следующей неделе.

"Возглавлять российскую делегацию будет Дмитрий Патрушев. Также в ней будут представители всех министерств. Несколько десятков специалистов приезжают в Кишинев впервые за три года. Мы предложили, чтобы присутствовали представители Приднестровья", - сказал Додон.

Кроме того, для участия во втором Молдо-российском экономическом форуме, запланированном на 20-21 сентября, прибудут вице-премьер России Дмитрий Козак, два губернатора - Башкирии и Омска - и десятки представителей других регионов.

Молдавское правительство, в отличие от прошлого года, тоже будет участвовать в работе форума.

"Нас интересуют инвестиции из России и торговля. В прошлом году подписывали соглашения, некоторые из которых уже реализуются", - пояснил Додон.

Быть ли коалиции

Сотрудничество всех ветвей власти, по мнению главы государства, уже начало приносить свои плоды. Поэтому президент считает, что Партии социалистов и блоку ACUM следует сотрудничать дальше.

"Я сторонник того, чтобы это парламентское большинство и правительство удержалось. Считаю, что консенсус, который мы нашли, нужно поддержать. Сделаю все возможное, чтобы это парламентское большинство работало дальше", - сказал Додон.

По его словам, в понедельник он встречался с премьером Майей Санду, главой МВД Андреем Нэстасе и некоторыми парламентариями для обсуждений реформы прокуратуры.

"У нас есть понимание, что соглашение нужно подписать. Завтра у нас будет еще одна встреча. Мы должны поставить точку во всем, что касается реформы прокуратуры. Нужно избрать другого прокурора. У нас есть понимание, как это будет происходить. После этого нужно закончить это соглашение (коалиционное – ред.) и подписать. Думаю, что в ближайшие недели это можно сделать", - сказал Додон.

По его мнению, соглашение должно включать дальнейшие шаги, которые правящее большинство намерено делать дальше.

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