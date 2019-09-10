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Экспорт

Экспорт молдавских товаров в Россию вырос более, чем на шесть процентов

CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Экономика
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По сообщению Национального бюро статистики, импорт из Российской Федерации в Молдову также существенно увеличился.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Экспорт молдавских товаров в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 6,5 процента по сравнению с тем же периодом 2018 года и составил 114,5 миллиона долларов.

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По сообщению Национального бюро статистики, импорт из Российской Федерации в Молдову также увеличился на 7,7 процента, до 348,5 миллиона долларов.

Россия по итогам первого полугодия заняла пятое место в списке крупнейших торгово-экономических партнеров Молдовы после Румынии, Италии, Германии и Турции. В отношении импорта в Молдову у Российской Федерации второе место по объемам поставок продукции после Румынии.

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Показатели, опубликованные Национальным бюро статистики, не учитывают данные предприятий, находящихся на территории приднестровского региона.

В этом году в сентябре впервые за три года состоится полноформатное заседание молдо-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, а 20-21 сентября у нас планируется второй Молдавско-российский экономический форум.

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