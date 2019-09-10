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Курс валют

Что готовят доллар и евро: курс валют на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей в середине рабочей недели.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 11 сентября. Молдавская валюта продолжит наступать на основных игроков.

Евро за сутки проиграет еще три бана и установится на отметке в 19,6571 лея.

Весы, гиря.
© Sputnik / Александр Демьянчук
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Доллар сдаст сразу пять банов и закрепится на уровне в 17,8078 лея. 

Сентябрь и "европеец", и "американец" начали довольно невнятно. Единая валюта ЕС всего за неделю с небольшим проиграла молдавскому "льву" порядка десяти банов, а вот доллар, попеременно то сдавая позиции, то напирая на лей, проиграл национальному платежному средству республики три бана.

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Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в среду окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2721 лея, украинская гривна - по 0,713 лея, а румынский лей, - по 4,1522 в пересчете на нацвалюту.

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