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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон раскрыл детали второго Молдо-российского экономического форума

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (73)
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Как будет проходить работа МРЭФ-2019, и какие высокопоставленные гости прибудут в молдавскую столицу, рассказал Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в ходе выступления на одном из частных телеканалов раскрыл подробности второго Молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе.

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"С утра 20 сентября будет проходить работа в 10-12 секциях: экономика, сельское хозяйство и другие. На "полях" форума российские и молдавские инвесторы смогут провести реальные переговоры о сотрудничестве и даже заключить конкретные контракты. А после обеда состоится пленарное заседание. На него приглашены известные политологи – например, немецкий эксперт Александр Рар", - сказал глава государства. 

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
МРЭФ 2019: ожидается участие представителей 13 стран

По его словам, 21 сентября работа продолжится в регионах: часть участников отправится в Гагаузию, остальные – в другие районы страны.

"Надеюсь, что мероприятие даст новый импульс инвестиционному климату и двусторонним экономическим отношениям", — отметил президент.

Как заявил Додон, в форуме ожидается участие вице-премьера РФ Дмитрия Козака, приезжают два губернатора – Башкирии и Омска, а также заместители глав областей и начальники департаментов.

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Более тысячи делегатов из 13 стран мира примут участие во втором Молдо-Российском экономическом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Кишиневе. 

МРЭФ_2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2019: названы главные темы форума

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая большую четверку российских бизнес-объединений.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (73)

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