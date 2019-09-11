19:53 11 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.81
  • RUB0.27
  • RON4.15
  • UAH0.71
Поиск
Флаги России и Молдовы

Молдавско-российский экономический форум: на пути к партнерству без границ

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
Получить короткую ссылку
4110

Ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о деталях второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября.

Как сообщил глава республики на своей странице в Facebook, в работе примут участие свыше тысячи делегатов из обеих стран, включая вице-премьера России, специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрия Козака.

"На 12 рабочих сессиях будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области туризма, агропромышленного комплекса, виноградарства и виноделия, трансфера технологий, поддержки развития бизнеса, укрепления межрегиональных связей", - отметил Додон по итогам заседания оргкомитета.

МРЭФ
© Sputnik / Miroslav Rotari
МРЭФ-2019: названы главные темы форума

По его словам, ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

Как отметил президент, в программе форума присутствует также культурно-гастрономический компонент. "Участникам предложат посетить винно-туристические комплексы Молдовы, в том числе в Гагаузской автономии", - добавил он.

Эксперт: молдавский потребительский рынок газа очень важен для России>>>

Первый Молдавско-российский экономический форум состоялся год назад. По мнению президента, это мероприятие стало эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития двусторонних деловых взаимоотношений.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Александр Вильф
МРЭФ 2019: ожидается участие представителей 13 стран

"И если 2018 год открыл новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве", - заключил Додон.

Именно поэтому второй Молдавско-российский экономический форум носит название "Партнерство без границ".

Непростой транзит: что тормозит молдавский экспорт в Россию>>>

МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступает стратегическим информационным партнером Форума.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

МРЭФ 2019: ожидается участие представителей 13 стран


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч молдова-турция
Безрадостный итог: Молдова разгромно уступила Турции дома - фото
Зима близко: Европа спешно запасается российским газом
Зима близко: Европа спешно запасается российским газом
Обеспечение питьевой водой в Молдове
На вес золота: обеспечение питьевой водой в Молдове

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться