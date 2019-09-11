Молдавско-российский экономический форум: на пути к партнерству без границ

Ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

КИШИНЕВ, 11 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о деталях второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября.

Как сообщил глава республики на своей странице в Facebook, в работе примут участие свыше тысячи делегатов из обеих стран, включая вице-премьера России, специального представителя президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрия Козака.

"На 12 рабочих сессиях будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области туризма, агропромышленного комплекса, виноградарства и виноделия, трансфера технологий, поддержки развития бизнеса, укрепления межрегиональных связей", - отметил Додон по итогам заседания оргкомитета.

По его словам, ключевыми событиями форума станут заседание Молдавско-российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

Как отметил президент, в программе форума присутствует также культурно-гастрономический компонент. "Участникам предложат посетить винно-туристические комплексы Молдовы, в том числе в Гагаузской автономии", - добавил он.

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Первый Молдавско-российский экономический форум состоялся год назад. По мнению президента, это мероприятие стало эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития двусторонних деловых взаимоотношений.

"И если 2018 год открыл новые горизонты сотрудничества, то сегодня можно говорить о долгосрочном партнерстве", - заключил Додон.

Именно поэтому второй Молдавско-российский экономический форум носит название "Партнерство без границ".

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МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

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