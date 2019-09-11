Курс валют в Молдове на 12 сентября - евро и доллар пасуют перед леем

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей ближе к концу рабочей недели.

КИШИНЕВ, 11 сен - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 12 сентября. Молдавская валюта продолжит наступать на основных игроков.

Евро за сутки проиграет еще четырнадцать банов и установится на отметке в 19,51 лея. Доллар сдаст сразу восемь банов и закрепится на уровне в 17,72 лея.

Молдавский лей выиграет у своего румынского собрата три бана, который в четверг можно будет приобрести по 4,12 в переводе на молдавское платежное средство.

А вот украинская гривна и российский рубль в цене практически не изменятся. Они будут стоить 0,71 и 0,27 лея соответственно.

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