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Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов

Додон и Васнецов обсудили МРЭФ-2019 и заседание межправкомиссии

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Экономика
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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (74)
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Встреча президента Молдовы и посла России прошла в четверг – стороны обсудили предстоящие в Кишиневе мероприятия, а также визиты руководства Молдовы и министров в РФ.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Молдо-российский экономический форум и заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон на встрече с послом РФ в Молдове Олегом Васнецовым.

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"Обсудили текущую повестку двусторонних отношений, с удовлетворением констатировали их активизацию по важнейшим направлениям", - написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook. 

Стороны дали высокую оценку недавним рабочим визитам в РФ президента Молдовы, а также поездке министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску в Москву и его переговорам с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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© Ruptly
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"Эти визиты способствуют возвращению стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации на тот уровень, которого желает большинство населения нашей страны", - считает Додон.

Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки и проведения второго Молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-21 сентября с участием вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Козака, руководителей регионов России и представителей крупного бизнеса обеих стран. Общее число участников составит около тысячи.

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Также в молдавской столице 18-19 сентября состоится первое за три года заседание молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и вице-премьера Республики Молдова Василия Шовы.

"Уверен, что оба мероприятия станут удобной площадкой для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, и дадут новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - заключил президент.

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Тема:
МРЭФ-2019: новости и события (74)

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Теги:
Олег Васнецов, Игорь Додон, Кишинев, Молдова, Россия


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