Вопрос ребром: снизятся ли в Молдове цены на газ - мнение эксперта

Стоимость газа в будущем может уменьшиться, однако конечные потребители этого не почувствуют, считает эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

КИШИНЕВ, 12 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Цены на газ снизятся в результате падения закупочной цены, считает экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов. Свое мнение он озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Я предполагаю, президент договорился о том, что будет действовать существующая формула. А по ней цены будут падать. С 1 октября они снизятся, потому что на международных рынках упали цены на нефтепродукты, и в результате этого цена на "голубое топливо" упадет по формуле, заложенной в нынешний контракт по третьему кварталу", - отметил он.

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По его мнению, "Газпром" в этом году, участвуя в торгах на европейском рынке, и пытаясь сохранить свою долю, вынужден давать существенные скидки на газ потребителям в Западной Европе, поэтому, возможно, прежняя формула расчета цены на газ сохранится и в следующем году. Эти скидки будут действовать и для Молдовы в первом квартале следующего года.

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Как полагает эксперт, прогноз цены по существующей формуле реалистичен: в этом году в третьем квартале стоимость природного газа, поставляемого в Молдову российским гигантом "Газпромом", должна упасть на 10-15 долларов за тысячу кубометров. В следующем году - ожидается гораздо более существенное снижение - до 200 долларов за тысячу кубометров (сейчас он составляет 237,46 доллара).

Однако Парликов утверждает: из-за того, что тарифы на газ вовремя не были пересмотрены (речь о 2018 годе - прим. ред.), закупочные цены хоть и понизятся, в Молдове все же придется увеличить тариф, чтобы возместить убытки.

"Но я уверен, что потребители не почувствуют снижения. НАРЭ еще в начале прошлого года должно было пересмотреть цены на газ. Тарифы тогда должны были быть повышены, в первую очередь, потому что существенно выросла закупочная цена. И то, что люди не доплатили сейчас, это не значит, что им не придется доплачивать потом. Механизм тарифных отклонений никто не отменял", - подчеркнул эксперт.

"Прошлогодний тариф не покрывает затраты сегодняшнего дня, поэтому предприятие уходит в долги. Когда в следующем году закупочные цены упадут, потребитель снижения тарифов существенно не почувствует. В лучшем случае - не будет повышения", - пояснил Парликов.

Ранее после своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что тариф на газ для конечных потребителей не вырастет. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров.

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