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Что происходит на валютном рынке: поведение доллара и евро

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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В Нацбанке рассказали о том, что ждать от евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея в конце недели.

КИШИНЕВ, 12 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 13 сентября, и выходные. На валютном рынке без особых изменений. Кажется, что основные игроки выдохлись к концу недели и будут топтаться на месте. Так, евро хоть и будет на позитиве, но за сутки практически не изменится в цене и разместится на уровне в 19,5214 лея.

Доллар же несколько сдаст позиции - минус два бана. В ближайшие несколько дней "американец" будет торговаться по 17,7073 лея.

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Сентябрь и "европеец", и "американец" начали невнятно. Единая валюта ЕС практически за две недели проиграла молдавскому "льву" порядка 20 банов, а вот доллар, попеременно то сдавая позиции, то напирая на лей, уступил национальному платежному средству республики около 10 банов.

Что касается остальных игроков, то в незначительном минусе в пятницу и на выходные окажутся российский рубль, который будет продаваться по 0,2723 лея, украинская гривна - по 0,7148 лея, а румынский лей, - по 4,1219 в пересчете на нацвалюту.

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По прогнозам некоторых экономических экспертов, в первый осенний месяц лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

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"В сентябре, вероятнее всего, продолжится снижение евро по отношению к доллару на мировом рынке. В результате по отношению к лею доллар может умеренно подрасти, а евро незначительно снизиться. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,7-18,1 лея, евро намерен остаться в границах 19,5-19,9 лея", - считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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