Блокада или борьба с терроризмом: Тирасполь и Кишинев поспорили о счетах в банках

Придут ли стороны к общему знаменателю - вопрос остается открытым, однако первый шаг сделан: Кишинев и Тирасполь достигли компромисса относительно поездок на левый берег Днестра для госслужащих.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Отношения между Кишиневом и Тирасполем вышли на новый виток своего развития. Теперь уже - в экономическую плоскость. Финансовой блокадой назвал глава правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов закрытие в молдавских банках счетов предприятий, зарегистрированных в Приднестровье.

"Коммерческие банки, которые счета закрывают, что называется в кулуарах, на ушко, тихонечко, говорят, что это политическое решение, которое спущено сверху. То есть, это не что иное, как элемент финансовой и экономической блокады в отношении Приднестровья", - заявил Мартынов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".

Дело в том, что приднестровским компаниям, для того, чтобы торговать в Молдове, или за ее пределами, необходима интеграция в банковскую систему республики.

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Что и происходило до сих пор через открытие счетов в молдавских банках.

Почему в Приднестровье так озаботились закрытием счетов

По словам Мартынова, закрытие счетов представляет собой глубокую проблему.

Приднестровские предприятия, которым сейчас закрывают счета, являются крупнейшими налогоплательщиками и снабжают Приднестровье валютой, осуществляя экспорт. Кроме того, это предприятия, которые импортируют на территорию Приднестровье товары первой необходимости.

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"Никаких внятных аргументов относительно того, почему блокируются счета приднестровских предприятий, нет, их просто не называют", - добавил Мартынов.

Позиция Нацбанка Молдовы

Тем временем Нацбанк опроверг эту информацию и выпустил сообщение для прессы, которое характеризует ситуацию.

"Во всем мире ужесточаются правила по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Республика Молдова является частью этого процесса, особенно после того, как в 2018 году вступил в силу Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", - говорится в сообщении для прессы.

Вследствие новых положений молдавские банки развили инструменты по контролю. Определив риски, банки затребовали большей транспарентности от клиентов. Речь идет о предприятиях по всей территории Молдовы, которым был дан срок для выполнения требований.

"Таким образом, владельцы банковских счетов должны были действовать более открыто, согласно обязательствам, которые взяли на себя. Затем, лицензированные банки были вынуждены принять меры в отношении экономических агентов, которые не подчинились требованиям, в том числе это несколько приднестровских предприятий", - отмечается в сообщении.

По информации Нацбанка Молдовы, в настоящее время более 400 предприятий из этого региона владеют счетами в лицензированных банках Кишинева.

Как стороны ищут общий язык

Банковский кризис уже обсудили глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев и вице-премьер Василий Шова, стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, а также проблемы банковской сферы.

"У нас существенные различия даже в данных по количеству действующих счетов. По данным Приднестровского Республиканского Банка, который выдает разрешения на открытие таких счетов на территории Молдовы, таких предприятий всего 25, а не сотни, как утверждает молдавская сторона. При этом молдавские банки апеллируют к обвинениям в финансировании терроризма, что не выдерживает никакой критики", – приводит пресс-служба МИД Приднестровья слова Игнатьева.

Инструменты для решения проблемы

В понедельник, 16 сентября, запланировано заседание рабочей подгруппы по банковскому взаимодействию.

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"Нам гарантировали, что приедут представители Национального банка Молдовы, который является регулятором. Я надеюсь, что приднестровским и молдавским специалистам удастся прийти к общему знаменателю", – заявил Игнатьев.

По словам приднестровского дипломата, между двумя берегами Днестра есть существенные различия даже в данных по количеству действующих счетов.

Обсуждение в ОБСЕ

В представительстве ОБСЕ в Молдове раскрыли подробности встречи формата "1+1", которая состоялась между Василием Шова и Виталием Игнатьевым.

"Обсуждались вопросы, касающиеся банковской системы, свободы передвижения, дорожного и железнодорожного транспорта. Глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх призвал стороны продолжить конструктивный диалог, который приведет к продуктивной встрече в формате "5+2" в Братиславе 9-10 октября", - говорится в сообщении миссии ОБСЕ.

Тем временем хорошая новость пришла с заседания правительства. Там вице-премьер по реинтеграции Василий Шова объявил, что участники переговорного процесса по приднестровскому урегулированию пришли к компромиссу относительно поездок на левый берег Днестра для госслужащих.

С понедельника, 16 сентября, должностные лица Республики Молдова смогут свободно посещать населенные пункты Приднестровья или проезжать через этот регион. Такой договоренности достигли в рамках переговоров по приднестровскому урегулированию. Об этом заявил на заседании правительства в пятницу вице-премьер по реинтеграции Василий Шова. Ранее госслужащим требовалось для этого письменное уведомление.

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Участниками переговоров в формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — как посредники, Евросоюз и США — как наблюдатели.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что регион присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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