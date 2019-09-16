Эксперт дал ответ, спасет ли Молдову газопровод Яссы-Кишинев

Что будет делать наша страна, которая волею судьбы оказалась в эпицентре "газовой войны" между Россией и Украиной, будут ли осуществляться поставки газа в следующем году - ответы на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik дал эксперт Виктор Парликов.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik, Ольга Паскару. Молдова оказалась в эпицентре "газовой войны", страна зависит от соседей, и, прежде всего, от транзита через Украину. Что нас ждет, если Россия и Украина не договорятся? Какова вероятность того, что по ветке Унгены-Кишинев пойдет газ? Реально ли по газопроводу Яссы-Унгены получать румынский газ? Свое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова озвучил экс-глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.

Риск того, что не будет контракта на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом", довольно велик в силу политических причин.

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По мнению эксперта, технически же обеспечить газом Молдову можно в любом случае, так как есть несколько сценариев, при которых можно сохранить поставки газа без контракта на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Газовые проблемы не решаться без Трансбалканского газопровода

"Технически на юг Одесской области Украины и юг Молдовы не может осуществляться поставка газа, кроме как Трансбалканским газопроводом. Мы можем закупать газ сейчас, где-то хранить, что-то с ним делать. Но любые меры не решают проблему юга без Трансбалканского газопровода. Без него этот регион останется без газа. Поэтому самый простой способ выхода из положения - это сохранить тот же вариант потока: транспортировку газа из России через Украину. При отсутствии контракта на транзит "Газпром" может поставлять газ на границу с Украиной, и дальше наша страна должна будет заключать контракт с украинцами и обеспечивать самостоятельно доставку этого газа по территории Украины. Юридически никаких проблем и препятствий для этого нет", - пояснил Парликов.

Вместе с тем, единственной реальной альтернативой для обеспечения энергобезопасности Молдовы является реверс по Трансбалканскому газопроводу.

Надежды на Ясско-Унгенский газопровод – это профанация

"Все остальные надежды на Ясско-Унгенский газопровод – это профанация. Я до сих пор считаю, что он и все, что там запланировано в Румынии по этой линии, построено не будет, просто потому что оно потеряет любой смысл при обеспечении реверса по Трансбалканскому газопроводу. Тем более, что реверс можно обеспечить гораздо дешевле и быстрее. И во всех смыслах это рациональнее. Я думаю, что здравый смысл возобладает, и в итоге именно этот проект будет реализован", - объяснил Парликов.

Три сценария развития событий

Ранее президент Игорь Додон озвучил три возможных сценария, если Россия и Украина не договорятся и не будет транзита российского газа через территорию соседней страны.

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Первый сценарий: газ по югу через "Турецкий поток", по дну Черного моря, доходит до Турции, дальше – через Болгарию и Румынию, и попадает по той же трубе, через которую мы сейчас получаем газ из России, которая будет перекрыта со стороны Украины. И по той трубе идет реверс. Но для этого нужны капиталовложения.

Второй вариант, о котором говорили и министр экономики, и премьер: купить какой-то газ сейчас – в Европе или у России, договориться с Украиной о хранилище, закачать его туда, сколько нужно - на месяц или два, и забрать его оттуда, если перекроют.

Теоретически есть такой сценарий, но для этого нужны деньги – чтобы правительство взяло кредит около 100 млн евро. Кроме того, нужно договориться и быть уверенными, что украинцы этот газ дадут, потому что если в январе – феврале не будет транзита, то "своя рубаха ближе к телу".

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Но есть и техническая проблема: этот газ идет не реверсом через юг, а через север. А через север мы можем обеспечить только север страны и частично Кишинев, а юг Молдовы в таком случае останется без газа. Необходимо будет дополнительно покупать топливо для ТЭЦ, чтобы было давление. Это технологический момент.

Есть и третий вариант: купить тот же российский газ – через Румынию, например, потому что Румыния сейчас продает газ. Они какой-то газ забирают и продают его в Европу. Можем договориться с "Газпромом", чтобы они отдали румынам где-то по "Северному потоку", но чтобы румыны отдали этот газ нам, сюда. Но, опять же, технологические вопросы, нужны инвестиции.

После своего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон заявил о том, что с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится.

С 1 января 2019 года цена на природный газ, поставляемый в Молдову "Газпромом", составляет 237,46 доллара за тысячу кубометров.

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