На Молдо-российском экономическом форуме ожидается участие Дмитрия Козака

Всего в работу форума включатся порядка тысячи представителей предприятий, ассоциаций, бизнеса, экспертного сообщества и властных структур двух стран.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Вице-премьер России, специальный представитель президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрий Козак, как ожидается, примет участие во втором Молдо-российском экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента республики.

Форум пройдет в Кишиневе 19-21 сентября. На его полях планируется обсудить актуальные проблемы развития двустороннего экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе.

"На форуме ожидается участие порядка тысячи представителей предприятий, ассоциаций, бизнеса, экспертов из Республики Молдова и России, включая российского вице-премьера, представителя президента РФ по развитию торгово-экономических связей с Молдовой Дмитрия Козака", - отметили в администрации президента.

В пятницу, 20 сентября, с 10.30 во Дворце Республики стартуют ключевые мероприятия форума - заседание Молдо-российского экономического совета по теме "Торгово-экономическое сотрудничество. Барьеры и перспективы", а также пленарное заседание "Новые политические реалии. Новые возможности экономического сотрудничества".

Первый Молдо-российский экономический форум состоялся год назад. По мнению президента, это мероприятие стало эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития двусторонних деловых взаимоотношений.

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МРЭФ — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. В сентябре 2018 года в его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС, включая "большую четверку" российских бизнес-объединений.

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