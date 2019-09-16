Додон примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза, которjt пройдет 1 октября в Ереване. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook по итогам телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам Додона, с президентом Республики Беларусь они обменялись мнениями о политической ситуации в обеих странах и регионе, о возможности расширения и углубления двусторонних отношений.

"С удовлетворением констатировали активизацию контактов во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул, что Республика Беларусь – надежный партнер Молдовы", - добавил президент РМ.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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В апреле 2017 года президент Молдовы Игорь Додон подписал меморандум о сотрудничестве республики с ЕАЭС, а в мае 2018-го страна получила статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

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