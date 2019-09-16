Полный провал евро: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому лею евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 17 сентября. Большинство основных игроков сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Отличится евро, который за сутки уступит сразу 9 банов и закрепится на отметке в 19,6016 лея.

Доллар не столь категоричен и проиграет лею всего один бан. Во второй день рабочей недели "американец" будет продаваться по 17,7526 лея.

С начала месяца "европеец" проиграл молдавскому платежному средству порядка 15 банов, а "американец" - 8 банов. По прогнозам некоторых экономических экспертов, в первый осенний месяц лей и дальше будет демонстрировать свою устойчивость, а поведение отдельных иностранных валют к молдавскому "льву", в частности евро и доллара, повторит их динамику на международном рынке.

Молдавский лей и самый большой его провал за четыре года: что будет дальше>>>

В легком минусе во вторник будет и румынский лей, который опустится до 4,1404 в пересчете на нацвалюту. Что касается остальных игроков, то в незначительном плюсе во вторник окажутся российский рубль - он будет продаваться по 0,2769 лея, и украинская гривна - по 0,7171 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK