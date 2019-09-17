Этот поезд в огне: что происходит с железнодорожным транспортом в Молдове

Железнодорожный транспорт Молдовы в упадке. Билетов продано меньше на 20 процентов, а в трех поездах этим летом вспыхнули пожары, отпугнувшие пассажиров.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik, Элеонора Лисник. Пассажирские железнодорожные перевозки в первые семь месяцев этого года резко сократились, на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, доля пассажирских перевозок по железной дороге среди других видов транспорта в этот период составила всего 1,3 процента или чуть более 805 тысяч человек.

В первые три месяца года на железной дороге зафиксировано сокращение перевозок на 4 процента.

А с апреля по август темпы сокращения объема перевозок увеличились в пять раз.

"Пассажирские железнодорожные перевозки уже несколько лет имеют тенденцию к снижению показателей. Это естественный процесс — пассажиры мигрируют с поездов на самолеты, на дальние рейсы, а также на автомобили и автобусы, на внутренние рейсы", — прокомментировал ситуацию для радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области транспорта Олег Тофилат.

Статистическая информация о тревожном снижении популярности железнодорожного транспорта поступила всего через три дня после того, как правительство Республики Молдова и Франция подписали письмо о намерениях в отношении кредита на восстановление и модернизацию железнодорожной линии Кишинев-Унгены.

Правительство Кишинева заявляет об этом проекте как о стратегическом, утверждая, что кредит, предложенный правительством Франции, "значительно улучшит соединение молдавской железной дороги с румынской и европейской железнодорожными сетями".

Обнадеживает, что железнодорожный сектор будет модернизирован, хотя и за счет кредитных средств, к которому будет добавлена ​​"льготная процентная ставка". Однако трудно поверить, что в ближайшие годы плачевное положение железных дорог и железнодорожного транспорта в Республике Молдова может измениться.

Обозревателей шокирует, как быстро деградирует этот сектор в течение последних десяти лет — хотя все до одного премьеры и профильные министры заявляли, что железные дороги Молдовы будут модернизированы.

Этим летом, точнее в июле и августе, пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены.

В одном случае вагон тепловоза сгорел полностью. Пассажиры своевременно покинули поезд, но после отравления дымом водитель и его помощник были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В другом случае локомотив поезда был охвачен пламенем под мостом возле Кишиневского цирка, напугав пассажиров и людей на улице.

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Если в детстве вы часто путешествовали на поезде и наслаждались пейзажами, которые бегут за окном, то нынешняя ситуация с железнодорожным транспортом вызывает глубокую горечь. Тем более глубокую, что путешествие на поезде часто выгоднее и удобнее, чем на автобусе или самолете. Кроме того, поезда меньше загрязняют окружающую среду.

В странах ЕС доля железнодорожных пассажирских перевозок составляет 6 процентов, при этом действуют стратегии, стимулирующие рост сектора. Однако в Республике Молдова, в зависимости от сезона, доля железнодорожных пассажирских перевозок составляет всего 1,3-1,5 процента.

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