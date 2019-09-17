Доллар и евро удивят: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о том, как поведут себя по отношению к молдавскому лею евро, доллар, рубль, гривна и румынский лей.

КИШИНЕВ, 10 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 18 сентября. Все основные игроки перейдут в отступление по отношению к молдавскому "льву". Евро потеряет за сутки 8 банов и расположится на отметке в 19,5269 лея.

Доллар проиграет лею четыре бана. В середине рабочей недели "американец" будет продаваться по 17,7138 лея.

С начала месяца "европеец" проиграл молдавскому платежному средству более 20 банов, а "зеленый" - порядка 10 банов.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе в среду окажутся также российский рубль, который опустится до 0,2759 лея, украинская гривна - до 0,7143 лея, а румынский лей - до 4,1228 в пересчете на нацвалюту.

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