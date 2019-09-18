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Россия и Молдова

В Кишиневе состоится заседание молдо-российской межправкомиссии

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Это заседание станет первой за три года полноформатной рабочей встречей участников межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Кишиневе 18-19 сентября состоится первое за три года и пятнадцатое по счету заседание молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Сопредседателями на заседании выступят министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и вице-премьер правительства Республики Молдова Василий Шова.

Василий Шова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Пленарное заседание комиссии пройдет 19 сентября в 11.00. О результатах заседания журналистам расскажут на пресс-конференции, которая состоится в Доме правительства в 13.00.

Заседание комиссии проводится в преддверии Второго Молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября. В повестку дня заседания внесены вопросы торгово-экономического характера, ранее заявил вице-премьер по реинтеграции и сопредседатель межправкомиссии Василий Шова. 

По сообщению Шовы, Молдова планирует обсудить дальнейшие шаги по развитию экономического сотрудничества между Молдовой и Россией, вопросы продвижения молдавских товаров на рынках стран СНГ. В заседании межправкомиссии в качестве наблюдателей будут принимать участие и представители Приднестровья.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон оценил проведение заседания межправкомиссии и проведение Второго молдо-российского экономического форума как "удобную площадку для углубления торгово-экономических связей, в том числе на уровне регионов двух государств, которая придаст новый импульс развитию стратегического партнерства между Республикой Молдова и Российской Федерацией".

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Теги:
межправкомиссия, МРЭФ


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